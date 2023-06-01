Охоронець був з перегаром: мешканці вкотре обурені закритим укриттям у Деснянському районі

Росіяни завдали чергового ракетного удару по Києву. У ніч проти 1 червня ворог атакував столицю балістикою та крилатими ракетами. На жаль, потрапити до укриття змогли не всі охочі.

Журналісти поспілкувалися з очевидцями. Вони розповіли, що не так з укриттям у поліклініці №3 у Деснянському районі Києва. Зокрема шокували тим, що сталося цієї ночі.

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Охоронець закрився в укритті

За словами одного з чоловіків, який був на місці трагедії, охоронець був у стані алкогольного сп'яніння. Він зачинився зсередини в укритті та не впускав нікого. І це попри те, що у двері стукали жінки та діти.

Як з'ясувалося, це не одиничний випадок. Одна з мешканок розповіла, що людей неодноразово проганяли з укриття. Вона зауважила, що люди писали скарги та звернення. Вони вимагали нормальних умов роботи сховища.

Кореспондентам вона наголосила на тому, що аварійні виходи з укриття були зачиненими. Також зауважила, що мешканці зверталися з цією проблемою до служби підтримки 15-51. Втім, там відповідали, що в адміністрації запевняють у відсутності проблем зі сховищем.

На жаль, мовиться не лише про відсутність належних умов, а й про доступ до сховища. Потрапити до нього не могли люди й раніше.

Осінню було таке, зимою не пам'ятаю. Це вже не перший раз, що закрито. А охоронець ще стверджував, що це рішення адміністрації. Що адміністрація дала вказівку закрити входи… Я хочу сховатися, чому мені закриті двері, я хочу жити,

– наголосила вона.

Закриті сховища – злочин

За словами міського голови Віталія Кличка, до поліклініки у Деснянському районі виїхали фахівці з муніципальної безпеки. Вони з'ясовують, чому мешканці не мали доступу до укриття у медичному закладі.

Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати,

– зазначив він.

Глава Деснянської РВА Дмитро Ратніков поділився коментарем директора поліклініки №3. За його словами, працівник нічної зміни відкрив центральний вхід. Тож, частині мешканців вдалося потрапити до укриття, а частині – ні.

Він також зазначив, що з керівництвом і фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМВА ведеться робота. За його словами, на доповідь викликані всі відповідальні особи. Будуть ухвалені "жорсткі рішення".

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також прокоментував ситуацію. За його словами, закриті бомбосховища під час війни – не просто байдужість, а злочин. Тож поліція Києва розпочала кримінальне провадження.