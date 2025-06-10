Нічна атака Києва: у ліквідації наслідків ворожого обстрілу допомагали гелікоптери ГУР
- Внаслідок нічної атаки у Києві виникла масштабна пожежа, для гасіння якої залучили авіацію ГУР МО з використанням гелікоптерів Ка-32.
- Злагоджені дії ГУР та ДСНС дозволили ліквідувати пожежу за 3 години, врятувавши 3 промислові підприємства.
- Командир авіаційного підрозділу ГУР "Маестро" та генерал-лейтенант Буданов високо оцінили ефективність операції.
В Оболонському районі Києва внаслідок нічної атаки ворога 10 червня виникла масштабна пожежа. На допомогу гасити вогонь прилетіла авіація ГУР МО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України та ДСНС України.
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Як авіація ГУР допомагала гасити пожежу у Києві після атаки
В українській розвідці розповіли, що за наказом генерал-лейтенанта Кирила Буданова авіація ГУР була негайно залучена до ліквідації наслідків ворожої атаки по Києву, яка сталася вночі 10 червня.
До операції долучили 2 багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі здійснили 40 скидів води загальним об'ємом до 120 тонн,
– розповіли у ГУР.
Як авіація ГУР допомагала гасити пожежу у Києві після ворожої атаки / Відео ГУР МО
Про повітряну операцію також розповів командир авіаційного підрозділу ГУР МО України з позивним "Маестро".
"Після варварських прильотів по Києву ми зафіксували великі пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Я доповів генерал-лейтенанту Буданову про нашу готовність надати допомогу цивільному населенню. Отримав команду – негайно на виліт. Він мені сказав: "Ми повинні захистити Київ та киян", – зазначив "Маестро".
За словами командира авіаційного підрозділу, українська розвідка увійшла у контакт із ДСНС України, а злагоджені дії дали змогу ліквідувати масштабну пожежу за 3 години. Зрештою вдалося врятувати 3 промислові підприємства.
Кирило Буданов також високо оцінив роботу авіаторів Головного управління розвідки.
Ми не лише боремося з ворогом на фронті, але й захищаємо життя українців. Наш обов'язок – зробити максимум там, де ми є, усіма наявними засобами,
– зазначив генерал.
У ДСНС України додали, що у Києві на ліквідації наслідків нічних ударів Росії працюють не лише рятувальники, а й залучена потужна спеціальна техніка: на землі та воді – пожежні роботи й катер ДСНС, у небі – гелікоптери ГУР.
"Ця техніка підсилює надзвичайників, допомагає безпечно й ефективно долати наслідки ворожої атаки на всіх локаціях", – наголосили рятувальники.
Як працює спеціальна техніка у ліквідації наслідків ворожого обстрілу Києва / Відео ДСНС України
Наразі роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу в столиці тривають.