Дев'ята особа, яку вважали загиблою, виявилася частинами тіл інших жертв, – Клименко
- Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки по Києву загинуло 8 осіб, а не 9, як вважалося раніше.
- Через атаку більше ніж 70 людей зазнали поранень, 44 з них – перебувають в медичних закладах.
- У Києві триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди.
Ігор Клименко розповів оновлену інформацію щодо жертв внаслідок ворожої атаки по Києву вночі 24 квітня. За словами глави МВС, наразі відомо про 8, а не 9 загиблих через російський обстріл.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Ігоря Клименка, які цитує видання "Новини.LIVE".
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Яку оновлену інформацію щодо жертв розповіли у МВС
Глава МВС наголосив, що зараз чітко можна говорити про 8 загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву.
Дев'ята особа, яку ми вважали загиблою, – це були рештки тіл інших жертв, які зараз перебувають на судовомедичній експертизі,
– зауважив Клименко.
Він також підкреслив, що через ворожу атаку у Києві більше ніж 70 людей зазнали поранення, 44 особи зараз перебувають в медичних закладах.
"Що стосується роботи по місту Києву, прильотів було достатньо багато, тому одночасно в одній зміні працює в нас близько 500 працівників Державної служби за надзвичайною ситуацією і така ж кількість слідчих, оперативних підрозділів, дільничних офіцерів поліції, криміналістів", – резюмував міністр.
В Офісі генпрокурора також підтвердили, що наразі відомо про 8 загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 24 квітня. Пошуково-рятувальна операція у Святошинському районі Києва триває, під завалами будинку ще можуть бути люди.
До слова, раніше стало відомо, що з-під завалів будинку у Києві, який був зруйнований внаслідок атаки ворога 24 квітня, дістали тіло молодого чоловіка. Він пробув там понад 6 годин.