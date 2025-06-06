У КМВА пообіцяли знижки на АЗС через транспортний колапс у столиці: до коли вони діятимуть

У Києві на лівому березі через ворожу атаку 6 червня були пошкоджені колії на червоній гілці метро, це спричинило транспортний колапс у столиці. Водіям пообіцяли компенсацію у вигляді знижок на АЗС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Де і до коли діятимуть знижки на АЗС для киян

Тимур Ткаченко нагадав, що 6 червня внаслідок російської атаки постраждали колії Київського метрополітену. Рух по одній з гілок метрополітену був неможливий, і в місті виникла ускладнена транспортна ситуація.

"Це можна було б розв'язати за кілька годин. Проте, на жаль, керівництво метрополітену відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків та ремонті колій. Хоча фахівці УЗ вже навчились робити таке відновлення максимально оперативно", – сказав очільник КМВА.

Він підкреслив, що люди в Києві були значно довше в дорозі, ніж зазвичай. Також було більше заторів, більше використання автотранспорту, а отже й палива.

Розв'язуємо цю проблему для киян разом з бізнесом. Я звернувся до мереж АЗС. Всі хто зараз рухається Києвом – отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці. Знижка почне діяти в найближчі хвилини та до кінця доби,

– написав Ткаченко.

Посадовець зазначив, що обсяг знижок компанії визначають відповідно до своїх спроможностей. За словами начальника Київської міської військової адміністрації, це буде хоч якоюсь компенсацією за незручності від міста в такий складний день.

До слова, російський обстріл у Києві 6 червня пошкодив колії й кабелі київського метро між станціями "Дарниця" і "Лівобережна". Через це поїзди рухалися лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" на червоній гілці.