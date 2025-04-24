Комбінований ворожий удар по Києву та області: моторошні фото та відео наслідків

Російська армія в ніч на 24 квітня завдала комбінованого удару по Києву та області. Внаслідок цього як у столиці, так і в регіоні є влучання, руйнування та пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України, голову Київської ОВА Миколу Калашника та "РБК-Україна".

До теми Головне про масовану атаку 24 квітня: де пролунали вибухи, які наслідки

Які наслідки атаки ворога по Києву

У ДСНС розповіли, що внаслідок ворожої атаки у столиці сталися руйнування в житлових будинках. Там тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння,

– мовиться у повідомленні.

Наслідки нічної атаки по Києву 24 квітня / Фото ДСНС

За попередніми даними, станом на 7:30 загинули щонайменше 9 людей, ще понад 70 постраждалих. 42 громадян госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

На місці влучання у Києві працюють рятувальники / Відео "РБК-Україна"

Журналісти також публікують відео зі Святошинського району, який найбільше постраждав внаслідок російського масованого обстрілу Києва.

Що зараз відбувається у Святошинському районі Києва / Відео "РБК-Україна"

Що відомо про наслідки атаки ворога по Київській області

Голова Київської ОВА Микола Калашник розповів, що внаслідок нічної ворожої атаки по області 24 квітня у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві громадянки зазнали гострої реакції на стрес, їм надали всю необхідну допомогу на місці.

За оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту,

– розповів очільник ОВА.

Він також зазначив, що у Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості. Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.

Наслідки ворожої атаки по Київській області 24 квітня / Фото з телеграм-каналу Миколи Калашника

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.