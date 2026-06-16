Випадково туди не влучиш, – боєць сказав, що найбільше шокувало в атаці на Києво-Печерську лавру

Росія завдала ударів по культурних об’єктах України – Харківському художньому музею, музичному центру в Дніпрі, Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналу та кіностудії Довженка, – що є свідомою атакою на українську культурну спадщину. А виправдання про "військові цілі" виглядають абсурдно з погляду логістики.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов пояснив 24 Каналу, що Росія не лише б’є по символічних місцях, але й відмовляється визнавати це відкрито.

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Чому росіяни заперечують атаку по лаврі?

Це не випадковість. Вони влучили, куди хотіли. Що стосується лаври, то сказати, що це випадковість – наївно. Тому що там дуже велика територія. А ще вони заяви, що на кіностудії Довженка збирали БпЛА. Я дивуюсь, тому що в них багато перебіжчиків, які могли хоч трохи проконсультувати їх для переконливості,

– сказав Сазонов.

Одне з найбільш завантажених перехресть Києва логістично непридатне для такого виробництва. Удари по лаврі та інших культурних об’єктах – це свідомий вибір, який частина росіян навіть виправдовує в мережі, аби об’єкти "не дісталися ПЦУ".

За словами експерта, Росії вистачає сміливості бити по лаврі та музеях, але не визнати це відкрито. Натомість російські воєнкори та Міноборони РФ одразу запустили версію, що по лаврі вдарила українська ракета або навіть сам Зеленський підпалив її навмисно.

"СБУ знайшла на місці уламки російського "Шахеда" – все зрозуміло. Вони як боягузливий підліток: набешкетував – і кричить "це не я". Або не робіть, якщо соромно, або робіть і визнайте", – наголосив Сазонов.

Навіщо Росія атакує культурні об’єкти України: дивіться у відео

Що ще відомо про наслідки атаки по лаврі?

Група Нафтогаз спільно з урядом виділить кошти на відновлення Києво-Печерської лаври та Кіностудії імені Олександра Довженка, пошкоджених внаслідок російського обстрілу.

Очільник компанії Сергій Корецький наголосив, що це важливо для збереження національної ідентичності та культурної спадщини, і закликав інший відповідальний бізнес долучатися до підтримки. Він підкреслив, що дії РФ спрямовані не лише на руйнування інфраструктури, а й на знищення української культури.