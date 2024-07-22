Масований удар по Києву 8 липня: у КМВА розповіли про стан поранених

Російська армія 8 липня масовано атакувала Київ, внаслідок чого багато людей у різних районах міста зазнало поранень. Через два тижні після обстрілу у лікарнях і досі продовжують перебувати травмовані.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів про стан постраждалих після ракетного удару по Києву 8 липня, коли в тому числі постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

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Скільки постраждалих лишається у лікарнях

За словами Сергія Попка, станом на ранок 22 липня в лікарнях столиці залишається 16 постраждалих, з них двоє дітей. Двоє дорослих все ще перебувають у важкому стані.

Варто зазначити, що внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня загинуло 34 людини. Ще 74 громадяни зазнали поранень.

До слова, російська армія під час масованої атаки 8 липня застосувала ракети різного типу. Нашим оборонцям неба вдалося знищити 30 ворожих ракет, які ворог запустив по цивільному населенню, серед яких були ракети типу "Кинджал", "Іскандер-М", Х-101, "Калібр" та Х-59/69.

По дитячому медичному закладу "Охматдит" окупанти влучили ракетою типу Х-101, про що свідчать численні докази з відео та уламків, які виявили на місці трагедії. Окрім того, відомо, що це був прицільний удар по лікарні, який здійнив ворог.