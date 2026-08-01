Кількість постраждалих у Києві зросла до 30: серед них є четверо дітей

Вночі 1 серпня Росія атакувала Київ. Унаслідок удару кількість постраждалих нараховує десятки людей, серед яких є діти.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Що відомо про наслідки атаки?

Російські війська завдали балістичного удару по столиці, внаслідок чого у кількох районах Києва сталися масштабні руйнування та пожежі. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та розбирати завали.

За останніми офіційними даними, постраждали 30 людей. Серед потерпілих – четверо дітей. Медики надають усім необхідну допомогу, а інформація про стан постраждалих продовжує уточнюватися.

Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей. Раніше правоохоронці повідомляли, що жертви були зафіксовані у Дарницькому та Солом'янському районах столиці.

За даними рятувальників, із пошкоджених будівель та небезпечних зон уже вдалося врятувати 105 людей. На місцях ударів продовжують працювати підрозділи ДСНС, медики, правоохоронці та комунальні служби.

Остаточна кількість загиблих і постраждалих ще встановлюється.

Зазначимо, що найбільших руйнувань зазнали два київські райони, де пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.

Зокрема, у Дарницькому районі утворилася вирва, виникли пожежі, а також було пошкоджено багатоповерхівки й нежитлові приміщення. У Солом'янському районі частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, з якого рятувальники евакуювали 35 мешканців верхніх поверхів.

Крім того, у Шевченківському районі загорілися нежитлова будівля, автомобілі швидкої допомоги та територія кіностудії, а у Дніпровському й Печерському районах зафіксовано пошкодження магазину, приватних будинків і господарських споруд.

На місцях російських ударів продовжують працювати рятувальники, медики, психологи, вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки атаки. Водночас слідчі збирають докази чергового воєнного злочину Росії проти цивільного населення України.