"Заявок надійшло багато": у ДСНС розповіли, як ліквідовують наслідки атаки по Києву

В ніч на 10 червня росіяни атакували Київ ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки у районах столиці.

Про це 24 Каналу повідомила тимчасово виконуюча обов'язків начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва Марина Коцупей, зауваживши, що є влучання у багатоповерхівки, в одній з яких постраждали перші два поверхи. Над ліквідацією наслідків та пожеж працює велика кількість працівників ДСНС та техніка.

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Як ДСНС ліквідовує наслідки атаки по Києву

Сьогодні, 10 червня, Київ зазнав одного з найбільших російських обстрілів. Вибухи лунали у 7 з 10 районах столиці.

Заявок до служби порятунку 101 надійшло багато. Маємо пошкодження житлових будинків у Солом'янському, Оболонському та Дарницькому районах,

– наголосила Коцупей.

В Оболонському районі було влучання у 25 поверховий будинок, внаслідок удару пошкоджені перші два поверхи. У одній з квартир виникла пожежа, яку вже ліквідували. Також є влучання у 16 поверховий будинок у Солом'янському районі, де пошкоджено технічний поверх.

Падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Дарницькому та Голосіївському районах. Станом на зараз триває ліквідація пожеж в Оболонському та Подільському районах.

Нам відомо про 4 постраждалих, яких госпіталізували до медичних закладів. На місцях працює 102 одиниці техніки та 440 людей особового складу,

– зазначила вона.

Тимчасово виконуюча обов'язків начальника відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва додала, що зараз також працює пожежний гелікоптер, який локалізовує масштабну пожежу.

До слова, глава КМВА Тимур Ткаченко зауважив, що через обстріл також палали автівки та складські приміщення. Можливо, для ліквідації наслідків знадобиться не один день. Наслідки атаки ще оцінюють.

Нагадаймо, що сьогодні ворог атакував і Одесу щонайменше 10 БпЛА, загинули 2 чоловіків. В місті пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.