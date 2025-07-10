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24 Канал Новини України Над столицею дуже багато диму: у Києві після атаки ворога фіксують забруднення повітря
10 липня, 07:01
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Над столицею дуже багато диму: у Києві після атаки ворога фіксують забруднення повітря

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Столицю накрило димом після обстрілу, що стався в ніч проти 10 липня.
  • Влада закликала зачинити вікна.

Росіяни в ніч проти 10 липня знову атакували Київ. Після ворожого обстрілу в столиці фіксують багато диму.

Влада закликала зачинити вікна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

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 Забруднення повітря в Києві

Глава ОВА закликав жителів столиці зачинити вікна.

Після повернення додому з укриттів зачиняйте вікна. Дуже багато диму, 
– написав він.

Він зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків після ворожого обстрілу.

"Зараз на звʼязку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації", – додав Ткаченко.

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За даними сайту SaveEcoBot у Києві зараз в середньому зафіксований помірний рівень забруднення повітря. Однак, в деяких районах столиці індекс якості атмосферного повітря досягнув позначки 156 – 157.


Стан повітря у Києві / Скриншот з сайту 