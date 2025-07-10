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24 Канал Новини України Масований удар БпЛА по Києву, є влучання у кількох районах: які наслідки атаки
10 липня, 02:11
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Масований удар БпЛА по Києву, є влучання у кількох районах: які наслідки атаки

Ярослав Погончук

Росія завдала масштабного удару по Києву у ніч на 10 липня. З'явилася перша офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки.

Про наслідки російської атаки на Київ у ніч на 10 липня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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02:08, 10 липня

Уламки російського БпЛА впали у дворі житлового будинку у Дарницькому районі.

02:07, 10 липня

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, в Шевченківському районі Києва є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.

Також попередньо є влучання у житловий будинок. Уламки БпЛА впали поблизу АЗС та на дах житлового будинку.


 