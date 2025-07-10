Масований удар БпЛА по Києву, є влучання у кількох районах: які наслідки атаки

02:07, 10 липня

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, в Шевченківському районі Києва є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.

Також попередньо є влучання у житловий будинок. Уламки БпЛА впали поблизу АЗС та на дах житлового будинку.



