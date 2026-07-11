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24 Канал Новини України Балістика, якою Росія вночі атакувала Київ, була начинена шрапнеллю, – глава Дарницької РДА
11 липня, 17:14
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Оновлено - 17:29, 11 липня

Балістика, якою Росія вночі атакувала Київ, була начинена шрапнеллю, – глава Дарницької РДА

Анастасія Колеснікова

Уночі Росія вдарила кількома балістичними ракетами по Києву. Ворог прагнув, аби якомога більше українців постраждали.

На це вказує той факт, що балістика була начинена шрапнелью. Про це у фейсбук повідомив очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Що за ракети летіли на Київ уночі?

Дуже небезпечний був приліт – заряд був начинений шрапнеллю. Повезло, що ніхто не перебував біля вікон і на вулиці. Тоді ми б мали поранених або, не дай боже, загиблих,
 – сказав чиновник.

Він додав, що по вулиці Тростянецькій та Харківському шосе відновлено рух транспорту. Тривають роботи по відновленню асфальтового покриття. 

Нагадаємо, що у Дарницькому районі після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

У Солом'янському районі внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

У Дніпровському районі внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

Внаслідок атаки у Києві 12 постраждалих, серед них двоє дітей – 10-ти та 11-ти років.

Нагадаємо, що уночі окупанти вдарили по Києву 6 балістичними ракетами. Жодну з них не збили.

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