У Києві внаслідок атаки постраждав офіс телеканалу FREEДОМ

Окупанти завдали ударів по Києву. Ворожа атака спричинила у місті кілька пожеж. Цивільні будівлі зазнали руйнувань.

У прокуратурі розповіли, що внаслідок удару зайнялися бізнес-центр, склади і будинки. Серед будівель, які пошкодили росіяни, зокрема й офіс телеканалу FREEДОМ, передає 24 Канал.

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Уламки ворожого снаряду пошкодили офіс телеканалу

FREEДОМ – державний український російськомовний канал іномовлення. Його мета – інформування людей на тимчасово окупованих Росією територіях про події, які відбуваються насправді, розвінчування фейків ворожої пропаганди.

Відомо, що в офісі каналу повибивало шибки, а також пошкоджене обладання.

Офіс телеканалу пошкоджено: дивіться відео

Нагадаємо, окупанти вдарили по Києву кількома ракетами. Руйнування зафіксовані у Святошинському, Голосіївському, Солом'янському та Оболонському районі.

Чотири людини отримали поранення, серед них – 9-річна дівчинка. Один чоловік 1985 року народження загинув. Попередньо, він був охоронцем бізнес-центру в Оболонському районі. У трагічну ніч він перебував на чергуванні.