У Києві внаслідок атаки постраждав офіс телеканалу FREEДОМ
- У Києві внаслідок ворожої атаки постраждав офіс телеканалу FREEДОМ.
- У будівлі пошкоджене обладання та вибиті вікна.
Окупанти завдали ударів по Києву. Ворожа атака спричинила у місті кілька пожеж. Цивільні будівлі зазнали руйнувань.
У прокуратурі розповіли, що внаслідок удару зайнялися бізнес-центр, склади і будинки. Серед будівель, які пошкодили росіяни, зокрема й офіс телеканалу FREEДОМ, передає 24 Канал.
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Уламки ворожого снаряду пошкодили офіс телеканалу
FREEДОМ – державний український російськомовний канал іномовлення. Його мета – інформування людей на тимчасово окупованих Росією територіях про події, які відбуваються насправді, розвінчування фейків ворожої пропаганди.
Відомо, що в офісі каналу повибивало шибки, а також пошкоджене обладання.
Офіс телеканалу пошкоджено: дивіться відео
Нагадаємо, окупанти вдарили по Києву кількома ракетами. Руйнування зафіксовані у Святошинському, Голосіївському, Солом'янському та Оболонському районі.
Чотири людини отримали поранення, серед них – 9-річна дівчинка. Один чоловік 1985 року народження загинув. Попередньо, він був охоронцем бізнес-центру в Оболонському районі. У трагічну ніч він перебував на чергуванні.