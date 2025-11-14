Також вибухи лунали в інших містах у центрі та на сході України. Як розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, ворог використав певну тактику.

Дивіться також Навіщо Росія уночі запустила гіперзвуковий "Циркон": Ігнат пояснив задум ворога

Як Росія атакувала Україну 14 листопада?

"Основним напрямком ворога була столиця. Цілі заходили на Київ "зірочкою", тобто з усіх азимутів. Безпілотники залітали з різних сторін, кружляли, виповняли головне завдання – відволікали ППО", – зауважив Роман Світан.

Ракети були кількох типів. Наприклад, "Калібри" заходили над Житомиром, прямували практично з боку Білорусі, балістика – з Курська, Брянська, а "Кинджали" – зі сходу. Так виходить "зірка".

Росіяни знайшли оптимальний механізм, який дозволяє виконувати поставлене завдання. Україні потрібно робити так само. Як тільки ми отримаємо різні засоби ураження, то заходити на цілі треба також у вигляді "зірочки",

– додав льотчик-інструктор.

Коли протиповітряна оборона вже була перенасичена різними цілями, локатори були розгорнуті над горизонтом – у цей час запустили балістику. Вона мало "добити" місця розташування ЗРК, локаторів, воєнні або інфраструктурні об'єкти.

Отже, ми побачили масштабну атаку з майже пів сотнею цілей. На жаль, уже відомо про загибель 6 людей та десятки поранених. Ворог тисне на столицю, щоб змусити Україну до капітуляції.

Хоч ППО відпрацювала добре, але збити 100% балістики неможливо. Над розв'язанням цієї проблеми нам ще потрібно працювати, але закрити повністю всю Україну практично нереально. Дуже важливі дзеркальні удари, адже тільки вони можуть змусити ворога зупинитися.

Атака 14 листопада: головне