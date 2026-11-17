Внаслідок російської атаки на Київ 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна особа зазнала поранень. Рятувальники дістали потерпілого живим з-під завалів зруйнованої нежитлової будівлі.

Про це повідомили в ДСНС.

Які наслідки російської атаки на Київ?

В Оболонському районі внаслідок удару пошкоджена нежитлова будівля. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили людину, яка опинилася заблокованою під завалами.

Працівники ДСНС деблокували постраждалого та передали його медикам. Загалом у цьому районі внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.

Також російський удар спричинив пожежу в нежитловій будівлі у Дніпровському районі Києва. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

У ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Також у ніч проти 17 листопада російські війська атакували столицю балістичними ракетами. За попередньою інформацією мера Києва Віталія Кличка, зафіксували влучання по Північному та Південному мостах.

Згодом у КМДА підтвердили пошкодження обох переправ. Рух ними перекрили в обох напрямках. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.