Найстаршому пацієнту 95 років: в якому стані постраждалі після російської атаки на Київ

Російська армія завдала чергового удару по столиці вночі 17 червня. Від атаки постраждали близько 140 людей, 27 з них ушпиталили до однієї з київських лікарень.

Нині більшість залишається у лікарні. Про це повідомив директор КНП "Київська міська клінічна лікарня № 12" Сергій Дубров у етері "КИЇВ24", передає 24 Канал.

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Сотні постраждалих і десятки загиблих через атаку на Київ

До Київської міської клінічної лікарні № 12 було госпіталізовано 27 людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по Києву 17 червня. За словами Сергія Дуброва, станом на 19 червня виписано 13 пацієнтів, решта 14 залишаються під медичним наглядом.

Одна з пацієнток досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії через важку черепно-мозкову травму. Її стан стабільний, найближчим часом жінку планують перевести до відділення політравми, де вже лікуються 12 людей.

Один пацієнт з пораненнями м'яких тканин кінцівок, а також з отруєнням продуктами горіння, переведений до відділення пульмонології. Це наш найстарший пацієнт – йому 95 років,

– повідомив лікар.

Як передає Дубров, стан усіх постраждалих, які перебувають у лікарні, стабільний.

Нагадаємо, що в Солом'янському районі столиці ракета влучила в багатоповерхівку. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 39 годин. Загалом унаслідок атаки на столицю, на жаль, загинули 28 людей.