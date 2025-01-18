Під час удару по Києву постраждав McDonalds, який був першим в Україні

Під час атаки на Київ 18 грудня постраждав McDonalds на "Лук'янівській", що працює з 1997 року. Це перший ресторан мережі в Україні.

Він відкрився ще 1997 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Який стан першого McDonalds у Києві після російського удару

Унаслідок російського удару по Києву 18 січня постраждав ресторан мережі McDonalds на "Лук'янівській". Заклад був відкритий ще 1997 року та став першим McDonalds в Україні.

Відомо, що постраждалих серед працівників немає, вони усі були в укритті під час атаки.

Команда працює над оцінкою збитків, скільки часу займе відновлення закладу також не відомо.

Ми обовʼязково відновимо наш ресторан на Лукʼянівці,

– зазначила генеральна директорка McDonaldʼs Юлія Бадрітдінова.

Біля торгового центру "Квадрат" також знаходиться магазин "Аврора", який теж отримав пошкодження, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

З ностальгією своє знайомство з цим McDonalds згадує керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"З цим Маком в мене пов‘язано багато спогадів студентського життя. Туди прилетіла російська ракета, в американський бізнес в Україні, продукти якого дуже любить Дональд Трамп", – зазначив він.

Нагадаємо, Росія вранці 18 січня завдала удару по Києву ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Відомо про чотирьох загиблих та трьох поранених. Уламки ракет впали на Шевченківський, Деснянський та Голосіївський райони столиці.