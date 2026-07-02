Рекордна кількість за роки: понад 52 тисячі киян провели ніч у метро через масовану атаку

Під час масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня на станціях метро одночасно укривалися 52 500 людей. Це стало найвищим показником використання столичного метрополітену як укриття за останні роки.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Як люди в Києві ховалися від масованої атаки в метро?

У ніч проти 2 липня, під час масованої комбінованої атаки Росії на Київ, на станціях столичного метрополітену від повітряної тривоги укривалися 52 500 людей. Із них майже 4 500 – діти.

У КМДА зазначили, що це найбільша кількість людей, які перебували в укриттях на станціях метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

За інформацією КП "Київський метрополітен", під час оголошення повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють у режимі укриття. Для людей відкриті всі без винятку вестибюлі, що дозволяє швидко потрапити до безпечного місця. Міська влада вкотре закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та своєчасно переходити до укриттів, адже російські атаки по столиці залишаються регулярними та становлять серйозну загрозу для цивільного населення.

Люди використовували метро у Києві, як укриття / Фото КМДА

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак по Україні, випустивши 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 496 безпілотників. Основною ціллю удару став Київ. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 524 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 33 локаціях та падіння уламків ще на 18. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Загалом унаслідок російського удару в Києві пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки на 15 локаціях. Унаслідок масованої російської атаки кількість постраждалих у столиці зросла до 86 людей, а число загиблих – до 13. Найскладніша ситуація залишається в Дарницькому районі, де триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами рятувальники продовжують шукати 15-річну дівчину та її родину.

У зв'язку з трагедією 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими. Цього дня на всіх комунальних будівлях міста приспустять державні прапори, також це рекомендовано зробити установам державної та приватної форми власності. Крім того, у столиці скасують усі розважальні заходи.