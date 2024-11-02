Дозвольте бити по базах і складах, – Сибіга емоційно відреагував на атаку по Києву

Росія 2 листопада вкотре атакувала Київ та інші міста України дронами-камікадзе типу "Шахед". Лише протягом жовтня окупаційна армія запустила близько 2000 безпілотників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Він емоційно відреагував на чергову ворожу атаку та закликав партнерів до дій.

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Сибіга емоційно відреагував на атаку 2 листопада

Глава МЗС наголосив, що Росія посилює терор. Так, лише цієї ночі ворожа армія запустила 71 "Шахед" по Києву та інших містах України. Загалом, у вересні окупанти запустили 1 331 "Шахед" – це близько 44 дронів на день, а у жовтні – побили рекорд за час повномасштабного вторгнення, запустивши близько 2 000 безпілотників. За словами Сибіги, у жовтні окупанти у середньому запускали 62 "Шахеди" на день.

Міністр закордонних справ емоційно звернувся до партнерів та закликав їх надати дозвіл бити далекобійною зброєю по пунктах базування та складах.

Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору,

– наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що 2 листопада російська армія атакувала Київ та область "Шахедами". Сили ППО збили усі БпЛА, проте унаслідок падіння уламків є пошкодження. У Києві уламки впали у 6 районах, є пошкодження у багатоповерхівці. На Київщині внаслідок падіння уламків зафіксували пошкодження у 4 районах.

Крім того, майже 2000 абонентів в Київській області залишилися без енергопостачання.