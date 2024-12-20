Київ у вогні після ракетної атаки: все, що відомо про наслідки удару по столиці 20 грудня
Київ опинився під масованим обстрілом балістики вранці 20 грудня. Зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах.
Усе, що відомо про наслідки ранкової атаки на Київ 20 грудня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Кличко розповів, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Також виявлено тіло одного загиблого. Кличко повідомив, що внаслідок пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Наразі бригади "Київтеплоенерго" ліквідовують наслідки масштабного пошкодження. Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Чотирьох із них госпіталізували. В КМВА повідомили, що близько 7:00 російські війська завдали комбінованої атаки по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Загалом було випущено 8 ракет. Які наслідки: В КМВА повідомили, що попередньо в Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки загинула одна людина. Кількість потерпілих в Голосіївському районі зросла до двох осіб. Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі. В КМВА повідомили, що зафіксоване падіння уламків в недобудову в Дніпровському районі. А в Солом'янському попередньо є загоряння в будівлі. За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі після вибухів викликали бригаду медиків. Там постраждала одна людину. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі Києва через падіння уламків ракети палають авто.
Внаслідок атаки загинула людина
Понад 600 будинків залишилися без теплопостачання
Кількість постраждалих зросла
В КМВА розповіли про наслідки атаки на Київ
Попередньо, внаслідок атаки загинула людина
Кличко розповів, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Також виявлено тіло одного загиблого.
Кличко повідомив, що внаслідок пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.
Наразі бригади "Київтеплоенерго" ліквідовують наслідки масштабного пошкодження.
Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Чотирьох із них госпіталізували.
В КМВА повідомили, що близько 7:00 російські війська завдали комбінованої атаки по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.
Загалом було випущено 8 ракет.
Які наслідки:
В КМВА повідомили, що попередньо в Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки загинула одна людина.
Кількість потерпілих в Голосіївському районі зросла до двох осіб.
Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі.
В КМВА повідомили, що зафіксоване падіння уламків в недобудову в Дніпровському районі. А в Солом'янському попередньо є загоряння в будівлі.
За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі після вибухів викликали бригаду медиків. Там постраждала одна людину.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі Києва через падіння уламків ракети палають авто.