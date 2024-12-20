Київ у вогні після ракетної атаки: все, що відомо про наслідки удару по столиці 20 грудня

Київ опинився під масованим обстрілом балістики вранці 20 грудня. Зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Усе, що відомо про наслідки ранкової атаки на Київ 20 грудня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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