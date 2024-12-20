Київ у вогні після ракетної атаки: все, що відомо про наслідки удару по столиці 20 грудня

20 грудня 2024, 08:27
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Автор: Ярослав Погончук

Київ опинився під масованим обстрілом балістики вранці 20 грудня. Зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Усе, що відомо про наслідки ранкової атаки на Київ 20 грудня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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09:21, 20 грудня

Внаслідок атаки загинула людина

Кличко розповів, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Також виявлено тіло одного загиблого.

09:15, 20 грудня

Понад 600 будинків залишилися без теплопостачання

Кличко повідомив, що внаслідок пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Наразі бригади "Київтеплоенерго" ліквідовують наслідки масштабного пошкодження.

08:41, 20 грудня

Кількість постраждалих зросла

Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки вже 7 людей постраждали. Чотирьох із них госпіталізували. 

08:38, 20 грудня

Наслідки атаки на Київ / Фото КМВА

08:31, 20 грудня

В КМВА розповіли про наслідки атаки на Київ

В КМВА повідомили, що близько 7:00 російські війська завдали комбінованої атаки по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23.

Загалом було випущено 8 ракет.

Які наслідки:

  • в Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією, також загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. За іншою адресою пошкоджено офісну будівлю, відбулася руйнація на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало 2 особи, яких було госпіталізовано;
  • в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено;
  • в Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови..
  • інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.
08:25, 20 грудня

Попередньо, внаслідок атаки загинула людина

В КМВА повідомили, що попередньо в Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки загинула одна людина.

08:23, 20 грудня

Кількість потерпілих в Голосіївському районі зросла до двох осіб. 

08:01, 20 грудня

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі.

07:43, 20 грудня

В КМВА повідомили, що зафіксоване падіння уламків в недобудову в Дніпровському районі. А в Солом'янському попередньо є загоряння в будівлі.

07:30, 20 грудня

За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі після вибухів викликали бригаду медиків. Там постраждала одна людину.

07:24, 20 грудня

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі Києва через падіння уламків ракети палають авто. 