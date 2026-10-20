Росія поцілила в енергооб'єкт у Києві, у кількох районах немає світла

У Шевченківському районі Києва 20 жовтня зафіксували влучання в один із енергетичних об'єктів. На місце події вирушили екстрені служби.

Як повідомив Віталій Кличко, міські служби оперативно вирушили на виклик для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Що відомо про атаку

За інформацією місцевих пабліків, удар припав безпосередньо по підстанції, після чого на місце інциденту попрямували пожежні бригади.

Через атаку на енергооб'єкти столиці частково знеструмлені Шевченківський, Святошинський,

Солом'янський і Печерський райони,

– написали в ДТЕК.

Як додали в Укренерго, паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі киян.

Деякий час після атаки у столичному метро призупинився рух поїздів.

Однак згодом робота підземки нормалізувалася. Очевидці підтверджують, що поїзди на червоній та зеленій лініях метро вже перевозять пасажирів у звичному режимі.

Ситуація у метро: дивіться відео

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на вулицях Дегтярівській, Данила Щербаківського, Якуба Коласа, бульварі Тараса Шевченка, Севастопольській площі, площі Валерія Марченка, метро "Лук'янівська" та "Шулявська".

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково.

Нагадаємо також, що російські війська 20 жовтня вдарили по Інституту Стражеска в Києві. Удар припав на операційну на шостому поверсі, поранення дістав пацієнт.

Окрім того, поблизу Північного мосту у Києві було задимлення. Сама переправа не зазнала влучань, проте проїзд цією ділянкою наразі ускладнений, адже правоохоронці документують наслідки атаки російських безпілотників безпосередньо поблизу споруди.