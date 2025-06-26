Їх вбила Росія: у Києві попрощалися з загиблими унаслідок атаки 11-річною Марійкою та її мамою

Росія 23 червня вбила у Києві 11-річну Марійку та її маму Світлану. 26 червня із ними попрощалися, кияни несли квіти та дитячі іграшки.

Російська ракета влучила в їхній будинок у Шевченківському районі столиці, зруйнувавши цілий під'їзд. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Спогади про загиблу Світлану та її донечку Марійку

Церемонія прощання із мамою та її донечкою відбулося поруч з атакованою п'ятиповерхівкою. Вони жили у першому під'їзді, який ракета зруйнувала вщент.

"Це було пекло. Ми чекали 11 годин і я щиро молилася, щоб... щоб вони були живі. Я поки що навіть не прийняла факту, я ще не усвідомила навіть. Я досі засинаю, мене напоюють різними заспокійливими, бо я не можу спати, я не можу їсти", – пригадала старша сестра Валерія.

Щоб віддати шану загиблим та провести їх в останню путь, біля їхнього дому зібралася приблизно сотня людей.

Прощання зі Світланою та 11-річною Марійкою / Фото Суспільного

Маленька Марійка з самого дитинства захоплювалася малюванням. Вона народилася у 2014 році і все життя прожила у час російсько-української війни.

Вона була талановита, любила малювати, сяюча була, світилися очі, вона була світла, позитивна, відповідальна і дуже талановита, вона була прекрасна,

– пригадала вчителька малювання.

Валерія розповіла, що менша сестричка завжди рівнялася на неї.

"Кілька тижнів тому вона купила фарбу і сама собі пофарбувала волосся і обрізала дуже смішно. Криво. Вона була дуже смішна. І дуже гарна. Весела. Щира. Айфон пропонує підбірку фото. І це важко, я ледве дивлюся ці фото. Мені дуже складно зараз", – розповіла дівчина.

Вбита Росією їхня мама дуже багато працювала. Попри це дітей не обділяла увагою. Їй вдавалося поєднувати роботу та сім'ю.

"Мама завжди багато вкладалася і в роботу. І в нас. Цікаво, що вона все життя працювала на одній роботі", — розповіла Валерія.

А всього за декілька тижнів Валерія мала б відзначити випускний в університету. А потім із сестричкою вони мали їхати до літнього табору як учасниці скаутської організації "Пласт".