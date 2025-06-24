Протягом 10 годин перебував під завалами: у Києві дивом врятували кота

У ніч на 23 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів кота.

Пухнастик перебував там близько 10 годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyiv Animal Rescue Group.

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Як вдалося врятувати котика

У Kyiv Animal Rescue Group розповіли, що великий, спокійний та смугастий кіт у ту ніч підійшов до своєї звичної миски з їжею, коли все навколо вибухнуло і настала темрява. Біль та уламки накрили його з головою.

Десять годин під завалами. Без можливості поворухнутися, без повітря, без звуку. Темрява, пил і страх,

– кажуть в команді порятунку тварин.

Там додають, що його врятувало те, що господар точно знав, де кіт мав бути в момент атаки. Рятувальники дістали тварину з-під уламків бетонної стіни та перекриттів чітко у вказаному місці. Зараз смугастик у ветлікарні.

Окрім цього котика, з-під руїн квартир вдалося врятувати ще чотирьох. Усі вони мали власників, які шукали їх, деякі навіть перебуваючи в лікарні.



Котики, яких врятували з-під завалів у Києві / Колаж Kyiv Animal Rescue Group

Зазначимо, що схожа історія у Києві сталася також після російської атаки 17 червня. Тоді кіт провів кілька днів під завалами зруйнованого будинку. Пухнастика врятували та відвезли до ветеринара.