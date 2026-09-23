"Повертався з робочої зміни": під час атаки на Київ постраждав залізничник
Вранці Росія атакувала Київ реактивними дронами. У столиці лунали вибухи.
Монітори повідомляли про задимлення в районі столичного вокзалу. Згодом атаку підтвердив і глава правління "Укрзалізниці".
Що відомо про наслідки ранкової атаки на Київ?
В УЗ зазначили, що ворог продовжує атакувати столицю, зокрема її залізничну інфраструктуру.
Внаслідок ранкового удару постраждав залізничник. Чоловік отримав уламкові поранення повертаючись зі зміни додому. Його госпіталізували.
Станом на 10:20 влада повідомляла про одного загиблого і 7 постраждалих у Києві. У лікарнях перебувають 4 людини.
Окрім того, ворог влучив по двох АЗС. Одну з них – у Голосіївському районі – росіяни повністю зруйнували. У "Нафтогазі" заявили, що це вже шоста автозаправка, яку атакували окупанти за останні тижні.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" людей закликають бути обережними біля вокзалів та інших залізничних об'єктів. Там радять під час повітряної тривоги одразу залишати такі об'єкти та переходити в укриття.
Якщо пасажир запізниться на потяг через небезпеку, "Укрзалізниця" поверне 100% вартості квитка та запропонує наступний рейс.
До слова, в Україні змінили правила роботи залізниці під час повітряних атак. Тепер порядок дій залежатиме від рівня загрози – жовтого або червоного.
За жовтого рівня поїзди курсуватимуть у звичному режимі. Пасажири зможуть сідати та виходити з вагонів, а залізничники проводитимуть необхідні роботи. Водночас людей інформуватимуть про небезпеку та розташування найближчих укриттів.
За червоного рівня посадку та висадку пасажирів одразу припинятимуть. Людей на вокзалах і працівників залізниці переводитимуть до укриттів.
Поїзди, які вже перебувають у дорозі, не зупинятимуть автоматично. Рішення щодо кожного рейсу ухвалюватимуть окремо з урахуванням даних про повітряну обстановку.