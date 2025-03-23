Унаслідок нічної атаки російських дронів постраждав будинок нардепки Геращенко

Уночі 23 березня росіяни масовано атакували Київ "Шахедами". Уламки БпЛА спричинили пожежі й руйнування в різних районах столиці, зокрема, постраждав і будинок народної депутатки Ірини Геращенко.

Про це вона написала у своєму Facebook, передає 24 Канал. Жінка висловила співчуття родинам загиблих.

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Що розповіла про атаку Геращенко

За словами депутатки, постраждало село, в якому вона живе. У сусідніх будинках вибите скло, а в домівці Геращенко "обійшлося" розбитими ліхтарями й лампами, безладом від вибухової хвилі й переляканими дітьми.

На галявині біля хати її син уранці зібрав "врожай" уламків. Нардепка нагадує про важливість розмов із дітьми про небезпеку вибухових пристроїв.

Українські діти все знають і розуміють про Росію і росіян. Це ворог навіки, на покоління. Світла памʼять загиблим невинним жертвам путінського терору,

– зазначила жінка.

Нагадаємо, українська столиця вкотре опинилася під атакою ворожих дронів. Про звуки вибухів у місті журналісти повідомили о 00:13, працювали сили ППО. Зокрема, постраждали Деснянський, Дніпровський, Подільський, Голосіївський і Шевченківський райони Києва.