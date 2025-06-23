Російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ уночі 23 червня. Вже відомо про чимало наслідків удару, серед них і пошкодження метро.

Мовиться про один із виходів зі станції метро "Святошин", про що повідомили в КМВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Обстріл Києва 23 червня: що відомо про пошкодження на метро

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у соціальних мережах, що під час атаки ворога цієї ночі, 23 червня, пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. Також пошкоджена розташована поруч зупинка.

Там постраждали 2 людей, їм медики допомогли на місці, минулося без госпіталізації. Ткаченко наголосив, що стиль ворога незмінний – б'ють туди, де можуть бути люди, навіть які ховаються від обстрілів.

Уся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів,

– написав він.

Наразі невідомо, від якого саме озброєння постраждало метро. Попередньо, російська армія провела комбінований удар із застосуванням БпЛА, балістичних та крилатих ракет. Та ця інформація походить від моніторів, тобто не є офіційною.

Загалом у Києві внаслідок обстрілу є наслідки щонайменше у 5 районах. Це, зокрема, пожежі, пошкоджені будинки, автомобілі. Міський голова Віталій Кличко писав про 5 постраждалих.