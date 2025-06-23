Майже всі ракети і "Шахеди" йшли на Київ і на околиці, – Ігнат

Росіяни знову обрали столицю своєю ціллю в ніч на 23 червня. По Києву було випущено багато ракет і "Шахедів", загинуло 9 людей. За словами Юрія Ігната, більшість зброї летіла саме на Київ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ24".

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Що розповіли в ПС про атаку по Києву 23 червня

Як підкреслили в ПС, на деяких локаціях було по декілька влучань.

Велика кількість і "Шахедів", і ракет йшли саме на столицю. Майже всі ракети і "Шахеди" йшли саме на місто Київ і на околиці міста. Таким чином, є прямі влучання в 6 локаціях. У деяких з цих локацій по кілька було прильотів. Також у 25 локаціях сьогодні зафіксовано падіння, власне, збитих дронів і ракет, через що теж є сумні наслідки – постраждалі, загиблі,

– сказав Ігнат.

Щоб відбити повітряний напад, залучили дронову ППО, винищувальну авіацію, ракетні війська, тобто фактично всі складові системи ППО.

Юрій Ігнат закликав не публікувати фото та відео уламків ракет, щоб цим не користалася російська пропаганда. Адже часом можна бачити і уламки ракет із західних зенітних комплексів, що дає ворогу підстави заявляти, ніби "Україна сама себе обстріляла".

Наприклад, у мережі з'явилися уламки, імовірно, зенітної керованої ракети, яка збила "Іскандер-К". Та вона не має такої великої вибухової хвилі, як російські, і тому не може завдати такої шкоди.

До слова, дев'ятою жертвою російської атаки стала 11-річна дівчинка. Раніше з-під завалів дістали тіло її мами.