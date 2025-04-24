Дуже багато людей померло, яких я знала, — мешканка Святошинського району Києва
- Росія 24 квітня атакувала Київ ракетами, внаслідок чого у Святошинському районі загинуло 9 осіб і 63 постраждало.
- Мешканка району Тетяна розповіла про серйозні пошкодження її квартири та особисту трагедію, пов'язану із загибеллю знайомих.
Росія 24 квітня атакувала Україну ракетами різних типів та дронами. Під масованим ударом опинився Київ, зокрема – Святошинський район. Одна з мешканок району поділилася деталями трагічної ночі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".
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Мешканка Києва поділилася пережитим
Росія вдарила ракетою по будинку у Святошинському районі. На жаль, унаслідок чергового воєнного злочину росіян загинуло 9 осіб, 63 – постраждало.
Мешканка Святошинського району Тетяна в коментарі журналістам розповіла, що її квартира вціліла, однак дуже серйозно постраждала. У помешканні вилетіли двері, вікна, балкони. Сама дівчина також постраждала. За словами Тетяни, під час вибуху, ймовірно, вона вдарилася головою, адже зараз у неї запаморочення та нудота.
Крім того, дівчина розповіла про особисту трагедію. Так, загинула родина друзів її брата. Тіла тата та маленької дівчинки вже знайшли, а їхню маму і ще одну дитину досі шукають – вони можуть бути під завалами.
Дуже багато людей померло, яких я знала. Дуже сумно, і дуже страшно,
– поділилася пережитим Тетяна.
Мешканка Святошинського району поділилася пережитим: дивіться відео
Журналісти Суспільного також показали, що відбувалося уночі на місці атаки. На опублікованому відео можна побачити страшні руйнування після російського обстрілу. Усі служби наразі продовжують розбирати завали.
Нагадаємо, що у Святошинському районі – найбільше руйнувань. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пожежі та руйнування були зафіксовані на 6 локаціях.