Фактично усе з понад 200 БпЛА та 9 ракет прямувало саме на Київ, – Ігнат про нічну атаку

У центральних областях України цієї ночі зафіксували понад 200 БпЛА і 9 балістичних ракет. Фактично усі вони прямували на Київ.

Росіяни постійно покращують свої безпілотники та ракети, щоб обійти українську ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Фактично усі БпЛА та ракети цієї ночі були націлені на Київ

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час нічної атаки 24 травня понад 200 БпЛА та 9 балістичних ракет було зафіксовано у зоні відповідальності ПвК "Центр" (Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, частково Полтавська, Сумська, Кіровоградська області).

Фактично усі ці ударні дрони та ракети прямували саме на Київ, каже Юрій Ігнат.

Вони атакували столицю з різних напрямків, змінювали маршрут, стає важче подавляти дрони системами РЕБ, оскільки противник їх удосконалює. Плюс, ворог все частіше атакує цими БПЛА з висоти (2 кілометри і вище над землею), через що складніше їх знешкоджувати,

– каже він.

Нагадаємо, як повідомив Юрій Ігнат, Росія модернізувала свої балістичні ракети, зокрема "Іскандер". Вони викидають радіолокаційні пастки на підльоті до цілі, а також летять за менш очікуваною траєкторією.

Це погіршує ефективність систем ППО Patriot, які можуть збивати такі цілі.