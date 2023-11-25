Масована атака дронами: який вигляд має садочок у Києві після нічної агресії Росії

Вночі Росія випустила у бік України рекордну кількість дронів-камікадзе. Внаслідок цієї атаки був пошкоджений, зокрема, дитячий садочок у Солом'янському районі Києва.

Народний депутат Верховної Ради Роман Грищук створив допис у соцмережах. Політик поділився кадрами з наслідками атаки російських дронів на Київ.

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Що сказав депутат

Парламентарій зауважив, що окупанти атакували Україну в роковини Голодомору.

Дитячий садочок в Солом'янському районі після атаки "Шахедів". В роковини Голодомору Москва продовжує свою політику знищення українців. Прямо. Не приховуючи. Регулярно,

– написав народний обранець.

Грищук показав фото, на якому можна побачити частково зруйнований дитсадок. Одного з приміщень на другому поверсі просто немає. Територія навколо будівлі усіяна уламками фасаду.



Дитсадок у Києві після атаки Росії / Фото Романа Грищука

Що відомо про нічну атаку Росії 25 листопада