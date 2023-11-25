Масована атака дронами: який вигляд має садочок у Києві після нічної агресії Росії

25 листопада 2023, 15:50
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Джерело:

Роман Грищук

Вночі Росія випустила у бік України рекордну кількість дронів-камікадзе. Внаслідок цієї атаки був пошкоджений, зокрема, дитячий садочок у Солом'янському районі Києва.

Народний депутат Верховної Ради Роман Грищук створив допис у соцмережах. Політик поділився кадрами з наслідками атаки російських дронів на Київ.

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Що сказав депутат

Парламентарій зауважив, що окупанти атакували Україну в роковини Голодомору.

Дитячий садочок в Солом'янському районі після атаки "Шахедів". В роковини Голодомору Москва продовжує свою політику знищення українців. Прямо. Не приховуючи. Регулярно,
– написав народний обранець.

Грищук показав фото, на якому можна побачити частково зруйнований дитсадок. Одного з приміщень на другому поверсі просто немає. Територія навколо будівлі усіяна уламками фасаду.


Дитсадок у Києві після атаки Росії / Фото Романа Грищука

Що відомо про нічну атаку Росії 25 листопада

  • У ніч на 25 листопада Росія випустила 75 дронів-камікадзе, що стало рекордом. Більшість з цих ударних БпЛА ворог спрямував на Київ.
  • Нашим захисникам вдалося збити 71 "Шахед". Окупанти запускали ці дрони з Приморсько-Ахтарська та Курської області.
  • Внаслідок падіння уламків БпЛА в різних районах Києва сталися займання. Також через атаку у столиці були проблеми з енергопостачанням.
  • Крім цього були руйнування. Так, у Солом'янському районі Києва у людей вибило шибки, а ще там в одному з будинків обвалився другий поверх. Працівники ДСНС врятували двох жінок з-під завалів.
  • Відомо щонайменше про 5 постраждалих людей у столиці. Серед них є 11-річна дитина.

Автор: Петро Залива