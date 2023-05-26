Уламки пошкодили 7 будинків: подробиці нічної атаки на Київ

Вночі 26 травня Київська область зазнала чергової ракетної атаки. Це тринадцята від початку травня.

На Київщині працювала ППО. Усі ворожі цілі знищили. Про це розповів глава Київської ОВА Руслан Кравченко.

Важливо Надважка ніч у Дніпрі та падіння уламків у Києві: що відомо про ракетну атаку 26 травня

Наслідки атаки

Влучань не зафіксовано, тож постраждалих також немає. Внаслідок падіння уламків були пошкоджені 7 приватних будинків.

Пошкодження незначні – дахи, внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасадів, посічені стіни. Жителям, чиї будинки постраждали, буде надана вся необхідна допомога.

Спеціалісти продовжують роботу. Кравченко закликав жителів області не ігнорувати повітряну тривогу.

Речник КМВА Михайло Шаманов переконаний, що такі атаки – це спроби тероризувати населення. Коли люди прокидаються від звуків тривоги вночі, вони тривожаться. Це пригнічує психологічний стан.

Раніше повідомляли, що в Оболонському районі зафіксували пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів. Не було ані займання, ані критичних руйнувань. Падіння уламків були і в Шевченківському районі.

Що відомо про нічну атаку