28 липня, 03:28
Київ атакували безпілотники ворога: є наслідки та багато постраждалих
Основні тези
- Вночі 28 липня російська армія атакувала Київ та Київську область дронами, оголошено повітряну тривогу.
- У Дарницькому районі постраждали багато людей, одна у тяжкому стані, пошкоджено багатоповерхівку.
Російська армія завдала удару багатьма БпЛА по Україні вночі 28 липня. Під прицілом був і Київ та Київська область.
У КМВА оприлюднили інформацію про перші відомі наслідки. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
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Повітряна атака на Київ 28 липня: що відомо про наслідки?
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:15, це було ще 27 липня. Відтоді кілька годин столиці загрожували ударні БпЛА ворога, влада повідомляла про роботу сил Протиповітряної оборони проти "Шахедів".
Ближче до 3 ранку стало відомо, що у місті є наслідки атаки.
- Керівник Київської МВА Тимур Ткаченко написав про 8 постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані.
- У мережі зазначають, що дрон чи уламки впали біля багатоповерхівки. Влада раніше також вказувала, що вибито вікна у житловій багатоповерхівці.
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