Київ атакували безпілотники ворога: є наслідки та багато постраждалих

Російська армія завдала удару багатьма БпЛА по Україні вночі 28 липня. Під прицілом був і Київ та Київська область.

У КМВА оприлюднили інформацію про перші відомі наслідки. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

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Повітряна атака на Київ 28 липня: що відомо про наслідки?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:15, це було ще 27 липня. Відтоді кілька годин столиці загрожували ударні БпЛА ворога, влада повідомляла про роботу сил Протиповітряної оборони проти "Шахедів".

Ближче до 3 ранку стало відомо, що у місті є наслідки атаки.

Керівник Київської МВА Тимур Ткаченко написав про 8 постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані.

у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані. У мережі зазначають, що дрон чи уламки впали біля багатоповерхівки. Влада раніше також вказувала, що вибито вікна у житловій багатоповерхівці.

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