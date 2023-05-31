Був вибух, дружина впала, – чоловік розповів моторошні деталі загибелі коханої від атаки на Київ

Уламки "Шахеда", який збили над Києвом під час атаки 30 травня, пошкодив будинок у Голосіївському районі. Унаслідок падіння уламків загинула жінка, яка на момент атаки окупантів була у своїй квартирі.

Іван, чоловік загиблої в будинку в Голосіївському районі, розповів, що Катерина у мить вибуху спала. За його словами, від вибуху у квартирі повилітали вікна й дружина впала.

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З тіла чоловіка витягли 7 уламків

Сам чоловік також отримав численні поранення. Зокрема, він розповів, що з його тіла витягли близько 7 уламків.

"Ми вночі спали у квартирі. Був вибух, повилітали вікна. Дружина впала. Я вибіг, щоб шукати їй допомогу. Спустився вниз, знайшов рятувальників. Вони піднялися наверх, спустили дружину вниз у "швидкі". Все. Мене виписали з лікарні, дістали уламки з тіла, близько 7 штук", – розповів Іван.

Спальня, де спало подружжя, залита кров'ю.

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