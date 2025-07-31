У ніч проти 31 липня росіяни знову масовано атакували Київ. Стало відомо, що обстріл пошкодив домівку журналістки Наталії Мазіної у Святошинському районі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Як журналістка пережила атаку на Київ?

Наталія Мазіна розповів, що під час дронової атаки вони з чоловіком цілу ніч бігали у коридор. Вже коли лишилося кілька штук, вони пішли спати. Але близько 4:40 прокинулися від гучного вибуху.

Ударна хвиля вибила вікно навпроти вхідних дверей, а кімнату засипало склом. Подружжя поранило ноги, коли встало з ліжка.

Відчули дим, виглянули на вулицю, горіла якась машина, стояла величезна пожежа. Ми не зрозуміли, що це біля нас будинок, де під'їзд зруйнований, тому що (аби побачити – 24 Канал) треба було вийти на вулицю,

– розповіла Наталія Мазіна.

Журналістка проживає всього у 20 метрах від багатоповерхівки, де від удару зруйнувало весь під'їзд. Наталія каже, що після вибуху "чули крики, всі вибігали на вулицю".

"Я почала складати ноутбук. Боса, але робочий ноутбук спакувала. Вділа один черевик чоловіка, другий якийсь гумовий. І в нічній сорочці, в чому спала, вискочила на вулицю", – каже жінка.

Окрім вибитих вікон у квартирі, постраждала машина подружжя.

Квартира журналістки hromadske пошкоджена / фото Наталія Мазіна

Зауважимо, що масований удар по Києву 31 липня також пошкодив квартиру ведучої 24 Каналу Катерини Соляр. Ракета вибухнула в повітрі, неподалік від її будинку, а вікна вибило вибуховою хвилею.