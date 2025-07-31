У ніч на 31 липня Росія вкотре комбіновано атакувала Київ "Шахедами" та ракетами. Серед іншого, постраждав житловий комплекс "Республіка" у Голосіївському районі столиці.

Ударною хвилею там повибивало вікна разом із рамами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти ICTV" та "Віледж".

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Які наслідки удару поблизу ЖК "Республіка"?

Внаслідок цинічної російської атаки понівечене скло в сусідніх будинках біля ЖК "Республіка". Поки що не відомо про пошкодження ТРЦ Respublika Park, який розташований поруч. Однак наразі центр працює у звичному режимі.

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Росія атакувала Голосіївський район столиці / Фото очевидців

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ постраждало 135 осіб, зокрема 12 дітей. Також загинуло 10 людей, серед них – одна дитина.

Окрім цього, понад 100 об'єктів зазнали пошкоджень, серед них житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади та університети.

Особливо тяжкі руйнування – у Святошинському районі, де ракета знищила під'їзд дев'ятиповерхівки. До ліквідацій наслідків ворожої атаки залучено понад 300 рятувальників та 65 одиниць техніки.