На Київ летіло понад десяток БпЛА: скільки ворожих цілей вдалося збити силам ППО

Російські війська в ніч проти 4 квітня знову атакували ударними БпЛА. Під прицілом ворожих сил вкотре опинився Київ.

Так, на столицю України ворог спрямував 11 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМВА.

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"Шахеди" атакували Київ

За минулу добу повітряну тривогу в столиці оголошували 3 рази. Загальна тривалість – 2 години 13 хвилин.

Вказується, що в ніч проти 4 квітня в повітряному просторі столиці та навколо неї було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. Сили ППО знищили 5 з них.

Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено,

– ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що цієї ночі через ворожу атаку сталися займання в Броварському районі Київської області. Через влучання на парковці спалахнуло декілька транспортних засобів.

Також сталося загоряння автосалону та кількох авто всередині. Відомо, що внаслідок атаки травмовано двоє людей.

"Небезпека від російських атак залишається значною, а методи країни-терориста – не змінюються. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів у разі її оголошення", – наголосили в КМВА.