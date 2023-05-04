У трьох районах Києва уламки дронів впали біля будинків: пошкоджені авто

Внаслідок атаки в ніч проти 4 травня у Києві немає постраждалих. Втім, уламки збитих дронів впали біля щонайменше 10 цивільних будинків.

Їх знайшли в Шевченківському, Печерському та Подільському районах. За словами керівника КМВА Сергія Попка, внаслідок атаки пошкоджено припарковані автомобілі та дорожнє покриття.

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В результаті збиття ворожих повітряних об'єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття,

– сказав Сергій Попко.

Він також повідомив, що наразі інформації щодо потерпілих громадян – не надходило.

Поліція показала уламки ворожих дронів

Правоохоронці зафіксували наслідки нічної атаки росіян на столицю. Вони показали фото уламків повітряних цілей, які збили наші бійці.

Вночі та зранку патрульні отримували чисельні повідомлення про падіння уламків. Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників,

– йдеться в повідомленні.

У поліції наголосили, що опубліковані світлини - це наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Уламки дронів, які збили над столицею 4 травня / Фото Нацполіції

4 травня Росія випустила по Україні 24 дрони-камікадзе типу "Шахід". З них сили ППО збили 18.

Коротко про атаку на Київ