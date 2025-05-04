Постраждали 3 райони, є багато травмованих: які наслідки атаки "Шахедів" на Київ
- Російські війська атакували Київ ударними БпЛА в ніч на 4 травня, що призвело до руйнувань та загорянь у трьох районах столиці, постраждали 11 осіб, зокрема 2 дитини.
- Внаслідок атаки "Шахедів" у Києві пошкоджено житлові будинки, супермаркет та один з входів до ТРЦ.
Російські війська атакували ударними БпЛА Київ у ніч на 4 травня. У трьох районах столиці зафіксовано руйнування та загоряння, є постраждалі.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.
Дивіться також Горіли квартири, є постраждалий: які наслідки атаки "Шахедами" на Черкаси
Які наслідки російської атаки БпЛА на Київ
В КМВА повідомили, що повітряна тривога у Києві тривала 1 годину та 1 хвилину. Внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю постраждали три райони.
Наслідки російської атаки на Київ / Фото поліції Києва та ДСНС
Які райони постраждали внаслідок російської атаки:
- в Оболонському районі зафіксовано займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю, загоряння 7 автомобілів на відкритій місцевості, падіння уламків в подвір’ї будинку, пошкодження будівлі дитячого садочку;
- в Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА та займання в нежитловій зоні;
- в Святошинському районі столиці є загоряння трьох одноповерхових приватних будинків
Наслідки атаки БпЛА на Київ: дивіться відео
Також в одному з районів Києва можна помітити величезну вирву внаслідок падіння уламків "Шахеда". Окрім житлових будинків, пошкоджено також вхід до супермаркету, магазин і один з входів до ТРЦ.
Вирва внаслідок падіння уламків "Шахеда" у Києва: дивіться відео
Крім того, на одному з будинків Києва можна помітити величезну діру в даху, яка утворилася внаслідок падіння уламків російського БпЛА.
У Києві помітили величезну діру на даху будівлі: дивіться відео
В КМВА зазначили, що усі осередки займання було ліквідовано. Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали 11 осіб, серед них – 2 дити.
Наразі на місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС.
Нагадаємо, що російські "Шахеди" атакували також Хмельницьку область. Там лунали вибухи, однак про наслідки ворожої атаки наразі невідомо.