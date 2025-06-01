Загинули під час порятунку людей: у Києві прощаються з рятувальниками, яких вбила Росія
- 6 червня Росія атакувала Київ, внаслідок чого загинуло троє працівників ДСНС.
- 9 червня в Києві відбулась церемонія прощання з рятувальниками Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним.
- Павла Єзгора поховають у Карашині Київської області, а Андрія Ремінного та Данила Скадіна – на Байковому кладовищі у Києві.
У ніч проти 6 червня росіяни масовано атакували Київ. Внаслідок цієї атаки у столиці загинули троє працівників ДСНС.
Сьогодні, 9 червня, там прощаються із рятувальниками, життя яких забрала російська агресія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Як відбувалося прощання із загиблими рятувальниками в Києві
Сьогодні в Києві відбулася церемонія прощання з трьома рятувальниками – Павлом Єзгором, Данилом Скадіним і Андрієм Ремінним. Вони загинули 6 червня, коли рятували людей після чергової цинічної атаки Росії у Солом'янському районі столиці.
У Києві прощаються із загиблими рятувальниками / Фото Кирила Чуботіна / Укрінформ
Бабуся Динила Скадіна у коментарі OBOZ.ua розповіла, що її онук завжди мріяв бути рятувальником і саме це стало його покликанням. Вона додає, що спочатку Данило був пожежником в армії, а тоді повернувся додому та вирішив піти в ДСНС.
Додамо, що Павла Єзгора поховають у Карашині Київської області, тоді як Андрія Ремінного та Данила Скадіна – на Байковому кладовищі у Києві.
Церемонія прощання із рятувальниками, яких вбила Росія: відео ДСНС
Ці хлопці не носили зброї, не йшли в бій. Вони загинули, рятуючи життя інших. Їх подвиг – поза часом. Їх імена – назавжди в строю. Це біль, який не піддається словам,
– написали в ДСНС.
А також зазначили, що моляться ще за 21 пораненого рятувальника з Києва та Тернополя, які також постраждали від російських ударів того дня.
24 Канал висловлює щирі співчуття родинам та друзям загиблих. Вічна пам'ять!
Нагадаємо, що у ніч на 6 червня Росія масовано атакувала Україну. Внаслідок цієї атаки загинуло троє рятувальників ДСНС, щонайменше 49 людей постраждали.