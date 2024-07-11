Ворог намагається змінювати тактику, – генерал армії у відставці оцінив останню атаку на Київ

Росія 8 липня здійснила удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. Росіяни намагаються змінювати тактику, щоб досягти своїх цілей.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що окупанти роблять імітаційні пуски, а потім їхні ракети летять дуже низько, що ускладнює роботу ППО. Україна потребує Patriot для кращого захисту міст.

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Росіяни змінюють тактику

За словами генерала армії у відставці, ворог зрозумів, що Київ добре захищений протиповітряною обороною і варто вигадувати нові шляхи для завдавання ударів. Варто зазначити, що під час останніх атак на Київ, ППО збивала всі типи ракет – і балістичні, і крилаті, і "Кинджали".

Ворог намагається змінювати тактику,

– наголосив Маломуж.

Він пояснив, що росіяни почали змінювати тактику не лише ударів, траєкторії чи цілей. Ворог намагається дезорієнтувати радіоелектронними перехоплювачами та імітаційними пусками ракет. Крім цього, росіяни змінюють висоти, коли ракета летить низько, збити її дуже складно.

По Києву вони пустили дуже підступно, так, як ніколи не пускали,

– підкреслив генерал армії у відставці.

З іншого боку, Україна не залучила ті системи, які б повністю закрили можливості завдавання ударів по об'єктах. Удар по дитячій лікарні, на думку Маломужа, може бути й недоопрацюванням української ППО, а саме її забезпечення.

Саме тому Володимир Зеленський порушував питання про системне збільшення Patriot, які є дуже ефективними проти Х-101, Х-55 та "Іскандер-К",

– зауважив генерал армії у відставці.