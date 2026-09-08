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8 вересня, 15:26
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Оновлено - 15:42, 8 вересня

Момент влучання ракети по Києву потрапив на відео

Софія Рожик

Кадри з камери правоохоронців зафіксували перші секунди вибуху та палаючі руїни довкола. Поліцейські миттєво кинулися на допомогу постраждалим, евакуйовуючи поранених у безпечне місце.

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відповідне відео. 

Момент атаки на Київ

На оприлюдненому записі зафіксовано перші хвилини після сильного вибуху. 

Опинившись в епіцентрі подій, патрульні негайно надали першу домедичну допомогу травмованим цивільним. 

Одного з важкопоранених чоловіків поліцейські терміново доправили до лікарні на службовому автомобілі, де передали його медикам.

Момент влучання по Києву: дивіться відео

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що станом на 12:50 відомо про 19 постраждалих від російської атаки у Києві. На жаль, 3 людини загинули.

Лише унаслідок нічного комбінованого удару по Києву пошкоджені понад пів сотні об'єктів, але вдень атака продовжилася.

Росія скерувала на столицю реактивні БпЛА, балістику та інші типи ракет.

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