У Києві під час масованої атаки охоронець не пускав людей на паркінг
- Охоронця паркінгу у Києві притягнули до адміністративної відповідальності за обмеження доступу до нього.
- Поліція підтвердила, що підземний паркінг є об'єктом цивільного захисту, і відновила доступ до нього.
У Києві охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі притягнули до адміністративної відповідальності через те, що він обмежив доступ людей до приміщення під час масованої атаки уночі 9 січня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Що відомо про інцидент?
За даними правоохоронців, чоловік не дозволив містянам потрапити до приміщення, де були розташовані припарковані авто. Він пояснив, що зробив це, бо та зона паркінгу, куди він не пускав людей, не передбачена під укриття.
У поліції своєю чергою пояснили, що підземний паркінг є об'єктом цивільного захисту, тому правоохоронці, як зазначається, оперативно приїхали на місце інциденту та відновили доступ до всіх приміщень захисної споруди.
За результатами перевірки поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП – порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту,
– ідеться у повідомленні.
Які деталі обстрілу Києва?
Внаслідок ворожої атаки загинули 4 людини. Серед жертв – жінка 49 років та двоє чоловіків 41 та 54 років. Також постраждали 26 осіб. За даними ДСНС, усі поранені у медзакладах. Врятовано 32 людини.
Після російського удару у деяких районах міста фіксували значні перебої з електропостачанням та водою, виникли серйозні проблеми з опаленням. Також була інформація про багато пошкоджень у житлових будинках.
Зокрема, БпЛА влучив у дах 18-поверхового житлового будинку, виникла пожежа. Інша пожежа сталася у 5-поверховому будинку, і ще в одній 5-поверхівці – задимлення. Пошкоджень зазнали ТЦ та санаторій.