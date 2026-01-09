У Києві під час масованої атаки охоронець не пускав людей на паркінг

У Києві охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі притягнули до адміністративної відповідальності через те, що він обмежив доступ людей до приміщення під час масованої атаки уночі 9 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Що відомо про інцидент?

За даними правоохоронців, чоловік не дозволив містянам потрапити до приміщення, де були розташовані припарковані авто. Він пояснив, що зробив це, бо та зона паркінгу, куди він не пускав людей, не передбачена під укриття.

У поліції своєю чергою пояснили, що підземний паркінг є об'єктом цивільного захисту, тому правоохоронці, як зазначається, оперативно приїхали на місце інциденту та відновили доступ до всіх приміщень захисної споруди.

За результатами перевірки поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП – порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту,

– ідеться у повідомленні.

Які деталі обстрілу Києва?