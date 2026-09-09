"Агресію потрібно зупиняти тут і зараз": Зеленський закликав світ до різкої відповіді

Уночі та вранці Росія продовжувала обстрілювати українські міста. Володимир Зеленський закликав союзників не залишати дії окупантів без належної відповіді.

Президент Зеленський прокоментував останні російські удари по Україні.

До чого Зеленський закликав союзників на тлі атак Росії?

Глава держави згадав за ранковий удар дрона по житловій багатоповерхівці у Києві та смертельну атаку на КПП в Одеській області.

Він зазначив, що ліквідація наслідків російської атаки триває у різних регіонах. Це Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, Харківщина, Житомирщина, Київська область.

На жаль, замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей,

– зауважив політик.

Він наголосив, що "Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так".

Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це,

– заявив президент.

Зеленський зазначив, що партнери, які мають можливість допомогти, знають про щоденні потреби України. Він подякував усім, хто підтримує країну відповідно до своїх можливостей.

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Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія сподівається використати зиму, щоб послабити Україну та змусити Київ піти на поступки.

За словами президента, Москва може посилити наступ і продовжити удари по енергетиці та іншій критичній інфраструктурі.