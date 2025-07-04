Спалахнули пожежі та пошкоджено багато цивільної інфраструктури: фото наслідків атаки по Києву

Росія у ніч проти 4 липня масовано атакувала Київ. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків одразу у декількох районах ️столиці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Ворог атакував Київ

Зафіксовано пожежі та руйнування в декількох районах столиці.

Солом'янський район: через атаку сталося часткове руйнування 5-поверхівки. В ДСНС повідомили, що там почалася пожежа покрівлі 7-поверхівки на площі 2000 квадратних метрів. Сталися загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Святошинський район: внаслідок влучання у 14-поверховий житловий будинок виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Станом на 7:37 триває гасіння кількох пожеж у нежитлових будівлях.

Шевченківський район: під атакою дронів цієї ночі опинилася ще не заселена 8-поверховий будинок, сталося руйнування на 1 поверсі.

У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.

Наслідки атаки по Києву / Фото ДСНС

До слова, у ніч проти 4 липня противник атакував 550 засобами повітряного нападу. Основний напрямок ворожого удару був Київ.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника.