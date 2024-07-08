Уламки ракет впали у 3 районах Київщини: є постраждалі

Зранку, 8 липня, ворог здійснив масовану атаку на Київ та область. Уламки ракет впали у щонайменше трьох районах.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. На жаль, внаслідок цього є поранені.

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Наслідки удару по Київщині

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки ракетної атаки на Київщину. За оперативною інформацією, влучань в житлову та критичну інфраструктуру на території Київщини не зафіксовано. Вже є інформація про двох постраждалих, які отримали осколкові поранення.

Фіксуються падіння уламків в трьох районах області. Є загоряння травʼяної та лісової підстилки. Всі оперативні служби вже працюють над ліквідацією та фіксацією наслідків ударів,

– сказав він.

Жодної додаткової інформації стосовно ситуації в області оприлюднено не було. Деталі ворожого обстрілу та наслідків для цивільного населення Київщини, як зазначив Кравченко, буде оприлюднено згодом.

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

До слова, Кличко о 10:36 написав про виклик медиків у Соломʼянському районі. На місце відправилася бригада. Після вибухів над містом здіймається дим.

О 10:39 Повітряні сили повторно закликали киян перебувати в укриттях. Вони попередили про ймовірні гучні звуки – роботу ППО по ворожих ракетах. На Півночі зафіксовано дві групи крилатих Х-101 зі сходу та із заходу на Київ.

Уже о 10:44 у місті знову чули вибухи. Зазначається, що їх було близько 5. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах. Попередньо є займання. Інформація щодо руйнувань і потерпілих уточнюється.