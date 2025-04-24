В сьогоднішнього комбінованого удару по Києва була тільки одна мета, — екскерівник розвідки

Росія провела чергову масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися низка міст, але основні зусилля ворог спрямував на Київ, куди летітили десятки ракет і дронів.

Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що такими обстрілами росіяни намагаються реалізувати свій план "досягнення миру". Його умови вони передають через Стіва Віткоффа Дональду Трампу.

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Головна мета атаки

Владімір Путін сподівався, що він зможе натиснути на Трампа, а той змусить Володимира Зеленського підписати угоду, яка вигідна тільки Росії. Але такий план не спрацював. Це було зрозуміло одразу, адже президент навіть не має повноважень визнавати якісь території російськими без погодження парламенту.

Путін про це знав, тому, щоб якось зламати позицію України, вирішив спершу завдати ударів по стратегічних напрямках на фронті. Так хотів схилити Київ до угоди. А тоді підготував комплексний, комбінований удар крилатими й балістичними ракетами,

– підкреслив генерал армії.

Все це робилося для того, щоб продовжити терор, показати, що він має ресурс і далі вбиватиме цивільних, не дивлячись, що серед них є діти, прості українці. Це важливо, щоб змусити українське суспільство хотіти переговорів і домовленостей з Кремлем.

Путін не раз цинічно заявляв, що нібито готовий до перемир'я і переговорного процесу, але побачив, що цей механізм не працює за його сценарієм. Тому вирішив вдатися до добре знайомої тактики масованих ударів.

До атаки довго готувалися

Очільник Кремля врахував багато факторів перш ніж завдати удару. Росіяни запустили ракети в момент, коли президента не було в Україні. Також це сталося одразу після атаки безпілотників на завод з виробництва "Шахедів" і на арсенал з боєприпасами.

Росіяни хотіли показати, що можуть бити системно. Так, вони довго готувалися, потрібно було підготувати ракети, спорядити літаки – все це швидко не розгорнеш, тому було декілька тижнів підготовки,

– наголосив Микола Маломуж.

Україна про це знала й там, де можливо, діяла на випередження. Ефективно відпрацювали системи ППО, особливо у столиці. Вдалося відбити атаку, але, звісно, є влучання, бо знешкодити 100% цілей – нереально. На жаль, через це є жертви серед киян.

Зауважимо, внаслідок атаки загинули 8 людей, понад 70 постраждали. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там люди опинилися під завалами. В МВС повідомили, що загинули двоє дітей з однієї сім'ї.

Президент перервав свою поїздку до ПАР і повернувся до Києва. Він наголосив, що це була одна з найнахабніших та найскладніших атак Росії. Зеленський нагадав, що минуло понад 40 днів відколи Путін нібито погодився на перемир'я.