Тут море сліз, – ведуча 24 Каналу про те, що відбувається на місці удару росіян по Києву

Рятувальники продовжують працювати на місці чергового терористичного злочину росіян у Києві. Внаслідок влучання ракети обвалився будинок, кількість жертв зросла до 12.

Рятувальникам вдалося деблокувати ще тіла загиблих з-під завалів. Як розповіла ведуча 24 Каналу Яна Богославська, дев'ятою жертвою виявилася жінка, а десятою – 17-річний юнак, на порятунок якого від ранку чекали друзі.

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На місці трагедії – лише сльози та біль

Вслід за юнаком рятувальники деблокували ще 2 тіла – жінки та чоловіка. Зараз експертиза встановлює, чи можуть це бути його батьки.

Дуже багато підлітків зібралося навколо руїн двоповерхового будинку, в який влучила російська ракета. Вони оплакують 17-річного юнака. Тут море сліз. Просто неймовірно важко тут перебувати,

– сказала ведуча 24 Каналу.

Кількість постраждалих теж зросла, їх вже понад 90. Рятувальники продовжують роботу, вони далі розбирають завали. Працюють на місці удару з 2:00 ночі та ще на більше, ніж 15 інших локаціях.

У сусідні будинки, де також зруйновані квартири, почали пускати мешканців, щоб вони забрали свої речі, документи. Адже удар був вночі й люди рятувалися, не взявши нічого з собою. Місцеві мешканці розповіли, що всередині їхніх квартир мало що вціліло. Особливо в тих, які розташовані навпроти двоповерхового будинку, який Росія зрівняла з землею.

Дуже багато людей допомагали виносити загиблих і мобілізувалися в цій страшній ситуації.

У тому будинку хлопці почали кричати: "Допоможіть, допоможіть". Я туди побіг і почав розбирати завали. Витягли двох загиблих і одну поранену жіночку. Вона спочатку дихала, махала руками, а потім застигла.. Пожежники дали їй кисень, поклали на ноші й витягли. А інший чоловік сидів в кріслі – і так помер,

– пригадав свідок трагедії.

На місці влучання дуже багато саме старих будинків. Люди жили в них практично все життя. Місцева мешканка Марія розповіла, що жила у своєму будинку з 1960 року. Зараз їй 89 і її оселю зруйнувала Росія.

"Син лежав у першій кімнаті, а я у другій. І чую – гуп, скло посипалося. Син почав питати, чи я жива, сказав вибігати на коридор, а я не можу… Витягли мене. Хотіли йти в школу, але там вікна теж повибивало", – пригадала мешканка будинку.

Важко уявити, що жертвами терористів стали 17-річний підліток, 89-річна бабуся, діти та дорослі. Людям уже роздали плівку, щоб заклеювати вікна, також роздають гуманітарну допомогу, але найбільше сліз сьогодні за тими, кого забрала страшна трагедія.

Ми почули, що летять "Шахеди" над нами, тому що цей звук уже не сплутаєш з нічим. У мене вдома ще тваринки, ми намагалися і їх захистити. Коли я нагнулася до них, то в цей момент – "хлопок", двері вибило, скло посипалося. Психіка ніби "заступорилася" і я взагалі не розуміла, що відбувається,

– розповіла постраждала.

Чергова атака Росії знову підтвердила, що будувати життя з таким сусідом – абсолютно неможливо. Станом на 17:30 відомо про 12 загиблих, серед них неповнолітній. За кожним із загиблих тужать рідні, близькі та всі небайдужі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що росіяни здійснили атаку саме по цивільній інфраструктурі, по густонаселеному районі столиці. Пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садочок.