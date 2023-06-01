Окупанти обстріляли Київ ракетами, серед жертв діти: хронологія 463 дня війни

В ніч на 1 червня російські терористи вкотре атакували столицю України. На жаль, внаслідок обстрілів окупантів загинули діти.

Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на полі бою, у тилу та міжнародній арені, головні події 1 червня розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вдарила по Києву ракетами у День захисту дітей: все, що відомо про атаку

У КМВА написали, що ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені.У КМВА показали фото наслідків падіння уламків в Дніпровському районі.

Наслідки атаки росіян / Фото КМВА

Кличко зазначив, щоу Дніпровському та Деснянському районах 14 поранених, з них госпіталізували – 9, ще 5 отримали допомогу на місці.За інформацією журналістів 24 Каналу, уламки збитої ворожої цілі влучили у Києві в дитячу поліклініку та сусідні будинки. Укриття там було, і люди до нього прямували, на жаль, сховатися встигли не всі.Відбій повітряної тривоги. У КМВА уточнили вік загиблих дітей. Їм 5 – 6 та 12 – 13 років.Кличко з посиланням на рятувальників повідомив, що серед загиблих у Деснянському районі двоє дітей. Загалом у Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих.У КМВА повідомили, що Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 травмованих.Місцева влада опублікувала перші фото з місця падіння уламків у Деснянському районі.

Внаслідок російської атаки є жертва і постраждалі / КМВА