Окупанти обстріляли Київ ракетами, серед жертв діти: хронологія 463 дня війни

Про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на полі бою, у тилу та міжнародній арені, головні події 1 червня розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Росія вдарила по Києву ракетами у День захисту дітей: все, що відомо про атаку05:10
У КМВА написали, що ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені.04:45
У КМВА показали фото наслідків падіння уламків в Дніпровському районі.
Наслідки атаки росіян / Фото КМВА
04:25
Кличко зазначив, що
у Дніпровському та Деснянському районах 14 поранених, з них госпіталізували – 9, ще 5 отримали допомогу на місці.04:15
За інформацією журналістів 24 Каналу, уламки збитої ворожої цілі влучили у Києві в дитячу поліклініку та сусідні будинки. Укриття там було, і люди до нього прямували, на жаль, сховатися встигли не всі.04:10
Відбій повітряної тривоги. У КМВА уточнили вік загиблих дітей. Їм 5 – 6 та 12 – 13 років.04:05
Кличко з посиланням на рятувальників повідомив, що серед загиблих у Деснянському районі двоє дітей. Загалом у Деснянському та Дніпровському районах медики госпіталізували 5 постраждалих.04:00
У КМВА повідомили, що Деснянському районі вже 3 загиблих та 4 травмованих.03:55
Місцева влада опублікувала перші фото з місця падіння уламків у Деснянському районі.
Внаслідок російської атаки є жертва і постраждалі / КМВА03:50
Відбій у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій області.03:45
Кличко написав, що рятувальники підтверджують інформацію про падіння уламків на поліклініку в Деснянському районі. Також повилітали шибки в багатоповерхівці. Загорянь немає. Інформація про постраждалих уточнюється. У КМВА зазначили, що, попередньо, загинула людина та ще 3 зазнали поранень різної важкості.03:35
Мер уточнив, що госпіталізованих двоє.03:30
Кличко зазначив, що в Дніпровському районі є один госпіталізований.03:25
РосЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області нібито "відпрацювала ППО". Чи пов'язано це з атакою на Київ, – наразі невідомо.03:20
За даними КМВА, у Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків пошкоджено одннуз поліклінік. "Іще кілька викликів в Деснянському районі. На одній з вулиць горить автівка на проїжджій частині дороги", – додав Кличко.03:15
Кличко повідомив про виклик у Дніпровському районі столиці: Відповідні служби прямують на місце. У КМВА уточнили, що попередньо, внаслідок падіння уламків відбулося займання автомобіля. 03:00
Майже одразу після оголошення тривоги кични почули вибухи. Згодом у КМВА зазначили, що в столиці працює ППО. Пізніше це підтвердив і Віталій Кличко. 03:15
Україна отримає від США ракети AIM-7 Sparrow
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В кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Зокрема, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій. Дещо згодом сирени пролунали й у Запорізькій.01:33
Президент Хорватії Зоран Міланович 31 травня прирівняв українське гасло "Слава Україні" до вигуків хорватського терористичного руху, що діяв під час Другої світової війни, – усташів. У МЗС вже відреагували. Речник Олег Ніколенко опублікував скриншот новини зі словами Мілановича, на якому зазначив наше вітання та національний вигук хорватів: "Živjela Hrvatska!" ("Хай живе Хорватія!" – 24 Канал.)00:06
Напередодні бійці РДК розповіли про свої здобутки. Зокрема, зазначили, що за добу їм вдалося взяти під котроль на Бєлгородщині ділянку, площею більшу за Бахмут. Окрім того, бійці "затрофеїли" російський БТР, стрілецьку зброю, отримали секретну документацію та взяли полоненого.00:03
У Білому домі заявили, що впевнені в тому, що Україна не атакуватиме територію Росії за допомогою F-16. Водночас наголосили, що не втручаються та не вказують нашій державі, які цілі уражати або не уражати. Українська влада сама ухвалює подальші кроки.