Київ має кращу систему протиповітряної оборони, ніж Москва, – Defense Express

Напередодні зранку Росія атакувала Київ зенітною ракетою типу 48Н6ДМ від комплексу С-400, яка має вкрай низьку точність влучання по запланованих цілях. Цю ракету вдалось збити засобами української ППО.

Про це з власних джерел дізнались аналітики Defense Express, які зауважили, що цю ракету вдалося збити засобами української протиповітряної оборони під час комбінованої атаки на столицю.

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Військові аналітики зокрема вказали на те, що українській ППО вдалось збити зенітну ракету типу 48Н6ДМ від комплексу С-400 в режимі "поверхня-поверхня". Її небезпека полягає в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування "поверхня-поверхня" мають вкрай низьку точність влучання.

Це означає, що такий тип озброєння в першу чергу може загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям. Ба більше, зенітні ракети цього типу мають доволі потужну бойову частину масою 180 кілограмів, споряджену значною кількістю уламків, що підсилює уражаючий ефект.

На цьому фоні можемо підкреслити, що в плані протиповітряної оборони Київ є більш захищеним, аніж, наприклад столиця країни-агресора Москва. Бо в нашому випадку мова була про те, що ППО Києва змогла відбити масовану атаку із комбінованим використанням балістичних та крилатих ракет,

– пояснюють у матеріалі.

До слова, ворожа атака на Київ пошкодила дві школи. Також під час цієї атаки було пошкоджено котельню одного з київських вишів у Голосіївському районі. Ця атака перелякала студентів цього навчального закладу. На місці виникло загоряння на площі 6 квадратних метрів.