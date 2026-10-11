Росія атакувала безпілотниками Київщину: виникла пожежа на підприємстві

Російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Ворожий наліт призвів до займання складських приміщень на одному з місцевих підприємств.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки атаки?

Інцидент стався у Бучанському районі. Наразі рятувальники вже локалізували вогонь, однак ліквідація наслідків удару ще триває.

На місці події безперервно працюють усі оперативні служби, які приборкують полум'я. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару загиблих і постраждалих немає.

Наслідки атаки на підприємство на Київщині / ДСНС

Які регіони зазнали російської атаки останнім часом?

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня російські війська атакували Дніпро ударним безпілотником, пошкодивши дев'ятиповерховий житловий будинок на рівні восьмого та дев'ятого поверхів. Через витік газу будівлю відключили від усіх комунікацій, на місці працюють рятувальники та комунальні служби. Вибухова хвиля також пошкодила сусідні будинки, де може бути вибито кілька сотень вікон.

Унаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них двоє восьмирічних дітей. Одну дівчинку госпіталізували, решта постраждалих – восьмирічна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік – лікуються амбулаторно.

Крім того, на Сумщині російський дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги, який їхав на виклик Медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки, після чого колеги евакуювали їх попри загрозу повторного удару. Унаслідок атаки постраждали 44-річний водій і 59-річний парамедик. Наразі вони отримують медичну допомогу, попередньо, травми неважкі.

Загалом, у ніч на 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 95 реактивними дронами "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили або подавили 94 ворожі БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 10 безпілотників на семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на дев'яти локаціях.